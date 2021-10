Punya Bisnis MUA, Rini Aktif Gunakan Medsos Untuk Promosi

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Media Sosial merupakan salah satu media promosi bisnis yang sangat efektif.

Hal ini juga dilakukan oleh pemilik bisnis MUA asal Kendari, Rini Hajraningsih.

Dalam Ngobrol Virtual atau Ngovi seri#58 yang mengangkat tema, Wanita Karir dan Produktif, Rini mengatakan cukup terbantu dengan adanya media sosial

"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya sosial media, karena dari situ saya mendapatkan perhatian dari client. Dan di sosmed juga saya mempromosikan produk bisnis saya yang lain," katanya

Tak hanya menggunakan media sosial, ia juga sempat menggunakan jasa selebgram dalam promisi bisnisnya.

"Selain promosi lewat sosial media, saya juga biasa gunakan jasa selebgram. Kita juga mulai dikenal setelah banyaknya client yang membantu promosi dari mulut ke mulut," lanjutnya.

Rini mengatakan saat ini bisnis MUAnya sudah cukup dikenal masyarakat.

Ia bahkan pernah mendapatkan client hingga 16 orang dalam sehari.

""Sudah banyak yang kita make up. Kalau untuk jumlah yang di make up tidak pernah menentu, namun saya pernah make up 16 orang dalam kurun waktu 4-5 jam," sebutnya.

Rini mengaku juga sempat merasa lelah karena pekerjaannya, namun ia punya cara tersendiri untuk mengusir rasa lelah.