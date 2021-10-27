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FOTO: Taufan Pawe Ikuti Kuliah Umum Golkar Institute via Virtual
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengikuti kuliah umum Golkar Institute melalui virtual di Kantor Golkar Sulsel, Rabu, (27/10).
Penulis: Muh. Abdiwan | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengikuti kuliah umum Golkar Institute melalui virtual di Kantor Golkar Sulsel, Rabu, (27/10). Kuliah umum dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. tribun timur/muhammad abdiwan
TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengikuti kuliah umum Golkar Institute melalui virtual di Kantor Golkar Sulsel, Rabu, (27/10). Kuliah umum dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. tribun timur/muhammad abdiwan
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengikuti kuliah umum Golkar Institute melalui virtual di Kantor Golkar Sulsel, Rabu, (27/10). Kuliah umum dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. tribun timur/muhammad abdiwan
Sumber: Tribun Timur
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