Berawal dari Hobi, Kini Rini Sukses Buka Bisnis Muke Up di Makassar

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Tribun Timur kembali menggelar Ngobrol Virtual atau Ngovi, Rabu (27/10/2021).

Ngobrol Virtual seri#58 kali ini mengangkat tema, "Wanita Karir dan Produktif".

Ngovi edisi kali ini menghadirkan seorang makeup artist (MUA) asal Kendari, Rini Hajraningsih.

Ngovi ini dipandu langsung oleh Jurnalis Tribun Timur, Desi Triana Aswan.

Kegiatan ini ditayangkan langsung di channel youtube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar.

Rini merupakan salah seorang wanita karir, ia memiliki bisnis make up yang diberi nama Make Up By Rini.

Rini Hajraningsih merupakan lumni Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Rini Hajraningsih mengatakan, awal mulanya terjun ke dunia make up karena senang menonton tayangan beauty vlogger.

"Saya senang nonton beauty vlogger di youtube. Besoknya diaplikasikan di muka teman dan itu saya lakukan berulang-ulang sehingga akhirnya make up menjadi hobi bagi saya," katanya.

Kebiasaannya tersebut akhirnya menjadi hobi dan ia bertekad untuk mendalami dunia make up.