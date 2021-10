UKI Paulus Makassar Sukses Gelar Seminar Internasional, Rektor: Kami Senantiasa Konsisten

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar sukses menggelar Seminar International yang diselenggarakan di gedung lilin, pada 22-23 Oktober 2021.

Seminar yang mengangkat tema "Educational Transformation in The Pandemic Era" ini digelar secara Daring melalui aplikasi Zoom meeting.

Kegiatan ini bekerja sama dengan International Conference on Infrastructure Technologi, Engineering and Applied Sciences (ICITEAS) dan International Conference on Law and Business Sciences (ICLBS) yang telah berlangsung selama 3 tahun.

Seminar ini di pandu oleh moderator Dr Natalia Paranoan yang juga selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Komunikasi, & Informasi UKI Paulus Makassar

Seminar kali ini adalah seminar ke tiga yang diselenggarakan UKI Paulus dengan Co Host Universitas Kristen Papua Sorong dan Universitas Muhammadiyah Palopo.

Conference International diketuai oleh Prof Apriana Toding ST M Eng Sc PhD. dibawah unit kerja Bidang Kerjasama, Komunikasi, & Informasi Dr Natalia Paranoan SE M Si Ak CA, dan Bidang Penelitian & Pengabdian Masyarakat Dr. Liberthin Palullungan SH MH.

Kegiatan ini menghadirkan 7 keynote speaker dari 6 negara diantaranya: Prof Dra Indah Susilowati PhD, dari Diponegoro University Indonesia; Prof Heri Hermansyah PhD BRIN Indonesia; Prof Maria Lorena L Tuballa REE D Eng PhD dari Siliman University Philipinnes; Prof Mary C Szto JD dari Syracuse University Collage of Law USA

Ada juga Prof Dr John Vong, dari Singapure; Prof Peter Verhezen, PhD dari Antwerp University, Belgium; dan Prof Chokchai Yeunyong PhD dari Kaen University, Thailand.

Pada seminar ini terdapat 96 presenter dan 487 participan yang hadir secara Ofline dan Online.

Rektor UKI Paulus Prof Dr Agus Salim SH MH mengatakan bahwa UKI Paulus senantiasa konsisten melaksanakan seminar internasional.

"Kami Konsisten menyelenggarakan seminar internasional dari tahun ke tahun, karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengembangan kemampuan para dosen/ peneliti dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan jumlah prosiding dan jurnal internasional para dosen" ungkapnya. (*)