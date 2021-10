Koleksi Space Jam: A New Legacy Hadir di New Era TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Staf sedang memperlihatkan koleksi New Era Cap yang menggandeng film Space Jam A New Legacy di tenant New Era yang berlokasi di First Floor, Trans Studio Mall Makassar, Senin (25102021). Koleksi topi terbaru ini hadir dengan 10 pilihan model yang bisa dipilih dengan harga mulai dari Rp399.000. tribun timurmuhammad abdiwan