LIGA Inggris Malam Ini, Manchester United vs Liverpool, Adu Tajam Ronaldo dan Mohamed Salah

TRIBUN-TIMUR.COM - Malam ini, Liga Inggris juga akan menyajikan pertandingan seru antara Manchester United vs Liverpool.

Pertandingan malam nanti bisa disaksikan melalui siaran langsung SCTV, RCTI, dan live streaming RCTI Plus gratis, beIN Sports, Mola TV.

Laga big match yang akan tersaji malam ini seperti Manchester United vs Liverpool, El Clasico Barcelona vs Real Madrid, dan Inter Milan vs Juventus.

Jadwal lengkap berserta link live streaming ada di akhir berita.

Cristiano Ronaldo dan Mohamed Salah merupakan pemain bintang yang diprediksi menjadi sosok pembeda dalam big match pekan kesembilan Liga Inggris antara Manchester United vs Liverpool. (Instagram kolase)

Manchester United vs Liverpool

Dalam laga Manchester United vs Liverpool sekaligus menjadi pembuktian dua pemain bintang di masing-masing klubnya.

Cristiano Ronaldo dan Mohamed Salah merupakan pemain bintang yang diprediksi menjadi sosok pembeda.

Pemilik lima Ballon d'Or itu baru musim ini kembali pulang berseragam Manchester United setelah berkelana membela Real Madrid dan Juventus.

Kapten Timnas Portugal itu sejauh ini telah melawan Liverpool sebanyak 12 pertandingan.

Dirangkum dari laman Transfermarkt, Ronaldo menghadapi Liverpool saat bermain untuk Manchester United dan Real Madrid.

Rinciannya 9 kali berbaju Setan Merah dalam duelnya menjamu Liverpool.

8 pertandingan di Liga Inggris yang menghasilkan 5 menang, 1 imbang, 2 kekalahan dan sukses mencetak 2 gol serta 2 asisst.