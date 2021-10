352 Tahun Sulsel, Plt Gubernur: Sulsel Secara Perlahan dan Pasti Menuju Lebih Baik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Plt Ketua TP-PKK Sulsel Naoemi Octarina menghadiri sidang Paripurna pelaksanaan 352 tahun Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Selasa, 19 Oktober 2021.

Kegiatan yang mengangkat tema: Bersatu SIPAKATAU dalam Era Baru Menuju Sulawesi Selatan yang Lebih Baik dilaksanakan secara hybrid ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sejumlah mantan Gubernur Sulsel seperti Syahrul Yasin Limpo dan Amin Syam.

Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, Sulsel sebagai pintu masuk dan hub Kawasan Timur Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai sektor.

Baik itu investasi, manufaktur, pariwisata, pertanian, jasa. Demikian juga dengan sumber daya manusianya, agar dapat dibangun untuk dapat meningkatkan daya saing menjadi hal yang tidak dapat ditunda.

"Diharapakan Sulsel dapat meningkatkan potensi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat," kata Tito Karnavian dalam sambutan virtualnya.

Andi Sudirman menyampaikan, tahun ini Sulsel yang memasuki usia 352 tahun masih berada di masa pandemi Covid-19 tahun kedua. Kondisinya memiliki tantangan yang lebih.

"Namun berkat sinergi dengan Forkopimda Sulsel dan bahu membahu dengan masyarakat dapat keluar dari puncak pandemi," sebut Andi Sudirman.

Ia menyebutkan mengawali tugas sebagai Plt Gubernur Sulsel tantangan yang dihadapi adalah kondjsi keuangan Provinsi yang sedang dalam kondisi tidak baik.

Di mana Pemprov perlu menyelesaikan utang ke sejumlah pihak.

"Dalam waktu singkat dapat membalikkan keadaan. Tiga bulan pertama penyelesaian sistem utang-piutang. Forkopimda dengan sense of crisis melakukan pendampingan. Yang diprediksi menjadi masalah akhir tahun tetapi dapat dilewati. Dengan membalikkan keadaan, Sulsel secara pasti secara perlahan menuju lebih baik, slow but sure," sebutnya.