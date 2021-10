Prodi Perhotelan Politeknik Bosowa Makassar Lepas Sambut Mahasiswa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Studi (Prodi) D3 Perhotelan Kampus Vokasi Politeknik Bosowa (Polibos) lepas sambut mahasiswa.

Acara ini dikemas dengan nama Farewell & Welcome Gathering, yang berlangsung di Hotel Arbor Biz Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Minggu (17/10/21) kemarin.

Kegiatan ini bertujuan menjalin silaturahmi antara mahasiswa yang akan lulus dengan mahasiswa aktif juga mahasiswa baru.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Prodi Perhotelan Polibos, Dewi Andriani S.ST.Par., M.Par, Senin (18/10/2021).

Dewi mengatakan, agenda gathering ini rutin setiap tahun.

Selain itu, juga dirangkaikan dengan Hospitality Award kepada mahasiswa dan dosen Perhotelan.

"Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahunnya, kecuali tahun lalu sebab perkuliahan masih dilakukan sepenuhnya secara online," tuturnya.

Lanjutnya, pagelaran tersebut diisi dengan beragam penghargaan untuk mahasiswa.

Diantaranya The Grooming Award, The Best Attitude Award, The Most Discipline Award, People's Favorite Award, The Brightest Award, dan The Most Creative Award.

Kemudian bagi dosen memperebutkan The Best Lecturer Award.