Mensos Tri Rismaharini 'Gercep', Bagikan Bantuan Setengah Miliar ke Korban Gempa Bumi di Bali

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Sosial atau Mensos, Tri Rismaharini mengunjungi dua lokasi gempa bumi, di Bali, Senin (18/10/2021).

Kedua lokasi tersebut adalah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.

Mantan Wali Kota Surabaya itu memberikan bantuan logistik dan santunan kepada ahli waris korban gempa sebesar Rp 329.189.122. "

"Mensos terlebih dulu akan menemui korban luka akibat gempa di Rumah Sakit Bangli," demikian siaran pers Kementerian Sosial ( Kemensos ), Senin hari ini.

Risma mengunjungi dan memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal di Desa Trunyan, Kabupaten Bangli, dan korban meninggal di Desa Ban, Kabupaten Karangasem.

Rinciannya, jumlah santunan ahli waris korban meninggal sebesar Rp 15.000.000 per orang, santunan korban luka berat sebesar Rp 5.000.000 per orang, serta santunan korban luka ringan Rp 2.000.000 per orang.

Adapun, bantuan ini diberikan kepada dua ahli waris korban meninggal, tiga orang luka berat di Kabupaten Bangli.

Kemudian, satu ahli waris korban meninggal, tiga korban luka berat, dan tiga korban luka ringan di Kabupaten Karangasem.

"Total nilai santunan (ahli waris) di kedua daerah sebesar Rp 81.000.000," tulis Kemensos.

Selain itu, Kemensos juga memberikan bantuan logistik untuk semua korban di dua kabupaten terdampak gempa dengan jumlah Rp 248.189.122.