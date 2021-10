Sampai dengan September 2021, Jumlah Transaksi Bursa di Sulsel Capai 3,25 Triliun

Makassar, Tribun - Saham dan Pasar Modal kini makin diminati. Investor jumlahnya semakin bertambah, terasuk di Sulawesi Selatan.

Demikian dipaparkan dalam Workshop Wartawan Daerah dengan tema Literasi Pasar Modal & Jurnalis Update, yang digelar secara virtual Jumat (15/10/2021).

Hadir dalam workshop virtual tersebut anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK wilayah VI Ferdian Adi Sasongko, Kepala Kantor Perwakilan BEI Sulsel Fahmi Amirullah, dan Analis Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan.

Dipaparkan Fahmi, khususnya di Sulawesi Selatan sampai dengan September 2021 jumlah total single investor identification (SID) mencapai 113.781 dengan SID (dengan SRE Aktif) C- Best 54.417.

Terbanyak, di Kota Makassar dengan jumlah SID all 48.517 dab SID (dengan SRE Aktif) C- Best 28.515. Sementara jumlah SID tersedikit ada di Kabupaten Selayar dengan jumlah 928 dengan SID (dengan SRE Aktif) C- Best 340.

Jumlah SID (dengan SRE Aktif) C- Best tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, di mana tahun 2020 hanya mencapai 29.624 dan di tahun 2019 hanya 18.243.

Sementara itu jumlah transaksi bursa di Sulawesi Selatan per September 2021 mencapai 3,25 triliun dari total transaksi bursa 655.628 kali.

Transaksi terbanyak juga di kota Makassar dengan total 2,68 triliun. Untuk jumlah transaksi bursa ini yang paling sedikit di Kabupaten Bantaeng, yakni hanya 2,4 miliar.