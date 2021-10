Ok Oce dan Yayasan KAMMI Sulsel Distribusikan 2000 Alquran di Bone

TRIBUN-TIMUR.COM - One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship atau dikenal dengan Oke Oce kembali melakukan kegiatan sosial.

OkOce bidang Agrowisata kali ini menggandeng Yayasan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Sulsel.

Sebanyak 2000 Alquran Waqaf didistribusikan di Kabupaten Bone, Sulsel, Jumat (15/10/2021).

Pembagian Alquran Waqaf ini diperuntukkan kepada rumah tahfidz, sekolah-sekolah islam, TPA, dan rumah-rumah warga.

Ok Oce Agrowisata Sulsel, Iwan Panca mengungkapkan, pembagian ini diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan Alquran.

"Khususnya untuk anak-anak agar sejak dini bisa belajar Alquran," tuturnya pada Tribun Timur, Minggu (17/10/2021).

Terlebih pada masa pandemi ini, masyarakat secara luas harus lebih bisa memanfaatkan waktunya membaca Alquran.

"Banyak waktu luang yang bisa digunakan untuk bisa membaca Alquran," jelasnya.

Diketahui, pembagian Alquran Waqaf ini telah dilakukan sejak bulan Agustus yang lalu dan telah didistribusikan di beberapa kabupaten kota di Sulawesi selatan.

Laporan Wartawan Tribun Timur Desi Triana