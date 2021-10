Makassar Cycling Club Gowes Wisata ke Bira 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar Cycling Club (MCC) menggelar gowes wisata, Sabtu (16/10/2021).

Event yang bertajuk MCC with Friend Goes to Beauty at Bira ini menempuh jarak tempuh 190 km.

Para peserta start dari Makassar tepatnya di Claro Makassar dan finish di Bira, Kabupaten Bulukumba.

Ketua MCC Arissanto Wijaya mengatakan bahwa peserta start sekitar pukul 06.00 dan finish pukul 16.10 Wita di Bira.

“Sekalian foto bersama di titik nol Bira yang sangat indah, tiba pukul dengan 4 titik Pitstop,” katanya via keterangan tertulis ke tribun-timur.com, Minggu (17/10/2021).

Ketua panitia Suhendra Luwis mengatakan bahwa kegiatan MCC kali ini diikuti oleh 79 pesera.

“Kami bersyukur dalam gowes kali ini kita zero accident, artinya tanpa kecelakaan sama sekali dan cuaca yang cerah. Ini adalah syukur yang luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Humas MCC Anggiat sinaga menambahkan bahwa gowes ke Bira penuh dengan suasana kekeluargaan.

“Terbukti semua berpartisipasi untuk kelancaran touring ini,” tambahnya.

Kegiatan ditutup dengan acara makan malam di Same Hotel dengan suasana rileks sambil menikmati hidangan barbeque serta hiburan.