Perkenalkan Syakur Asyurah, Satu di Antara Mahasiswa FT Unhas Peraih Bronze Medal Dunia

Belum lama ini, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (FT UH) mendapat apresiasi dunia.

Prestasi itu ditorehkan dalam ajang 2nd International Student Competition on Tall Building Design. kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Petronas (UTP) Malaysia.

Unhas sendiri mengirimkan dua tim, dan berhasil menyabet gelar Bronze Medal.

2nd International Student Competition on Tall Building Design merupakan Kompetisi Desain bangunan perkantoran dengan skema pembangunan gedung pasca pandemi.

Tema lomba tersebut adalah Creating a Model Design for a Global IT Hub dengan daya tampung hingga 5000 orang.

Kompetisi ini diikuti oleh 30 tim peserta dari 21 Universitas di dunia, seperti King Saud University Arab Saudi, NED University of Science and Technology Pakistan, Capital university of science and technology (CUST), Islamabad Pakistan, Monash University Malaysia, Universitas Teknologi Petronas Malaysia, Indian Institute of Technology Madras, Prince Sultan University, dan beberapa kampus di Indonesia, termasuk Unhas.

Satu diantara tim Unhas adalah Muhammad Syakur Asyurah.

Pria kelahiran Ujung Pandang, 14 September 1999 anak dari pasangan Rachmat Fadjar dan Hj Hawatiah M Saleh.

Syakur sapaannya mengaku sangat bahagia atas pencapaian ini.

"Tentu ini berkat kerjasama yang baik dengan tim," kata alumni SMA Negeri 17 Makassar ini.