Jessica Iskandar Segera Nikah, Aib Masa Lalu Jedar Malah Bocor Diungkap Sosok Ini 

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis Jessica Iskandar segera nikah dengan bule ganteng.

Belum juga nikah wanita yang akrab Jedar ini, Aib sahabat Nia Ramadhani itu terungkap.

Dibocorkan sosok ini.

Kini ibunda El Barack tengah berbahagia.

pasalnya, meski sempat terpuruk usai dua kali merasakan pahitnya gagal menikah, kini Jessica Iskandar kembali memulai kisah cintanya yang baru.

Dialah Vincent Verhaag, presenter ganteng berdarah campuran yang berhasil membuat Jedar mau membuka pintu hatinya kembali.

Bahkan pada akhir September 2021 lalu, Vincent Verhaag akhirnya membulatkan tekat untuk melamar Jessica Iskandar.

Momen romantis itu pun tampak dibagikan keduanya di akun Instagram masing-masing.

"I SAID YES! I love you, Vincent Verhaag! You really made me believe in love again! Thank you for everything," tulis akun @inijedar pada Jumat (24/9/2021) lalu.

Instagram @inijedar Postingan Jessica Iskandar saat dilamar Vincent Verhaag

Ucapan syukur pun tak lupa dipanjatkan Jessica Iskandar atas cinta dan kebahagiaan yang akhirnya datang lagi dihidupnya.