Bocah Hilang 5 Tahun di Jakarta, Akhirnya Ditemukan Melalui Twitter

TRIBUN-TIMUR.COM- Penemuan seorang bocah hilang lima tahun lalu dari unggahan Twitter menghebohkan media sosial.

Soalnya bocah laki-laki itu telah hilang sejak tahun 2016 silam.

Berbagai cara ditempuh pihak keluarga agar bocah 13 tahun itu ditemukan, termasuk melaporkan ke pihak polisi.

Namun hasilnya nihil selama 5 tahun.

Maka, kakak bocah itu menggunakan cara lain mencari adiknya, dengan menggunakan Twitter.

Sebermula akun @arllnath itu mengunggah sebuah tweet yang memperlihatkan wajah sang adik terakhir kalinya.

Dia juga menulis minta bantuan warganet agar dapat mencari dan menyebarluaskan informasinya itu.

Ya, dia menggunakan frase 'Twitter, please do your magic (Twitter, tolong tunjukkan keajaibanmu).

Dia dan keluarga sudah pasrah dan hampir menyerah lantaran hingga saat ini belum membuahkan hasil dari pencariannya itu.

Berkat unggahannya di Twitter itu, kini dia berhasil menemukan sang adik yang sudah lama hilang.