Kalla Group Sukses Vaksin 4.105 Orang di Bugis Waterpark dan UIM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Group melalui Yayasan Hadji Kalla sukses melanjutkan gerakan vaksinasi.

Vaksinasi ini digelar di Bugis Waterpark Bukit Baruga dan Universitas Islam Makassar (UIM).

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni sejak Senin-Rabu (4-5/10/2021).

Vaksinasi ini bekerja sama dengan IDI Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, PMI Kota Makassar, dan Kodam XIV Hasanuddin.

Seperti pada pelaksanaan vaksinasi sebelumnya, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sebanyak 4.105 dosis vaksin pun berhasil dibagikan, baik dosis pertama maupun kedua.

Vaksinasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dosis kedua setelah mengikuti vaksinasi pada event Gebyar 75.000 Vaksin Batch 3 di 11 lokasi.

Yaitu Mal Ratu Indah (MaRI), NIPAH, Sekolah Islam Athirah, Universitas Islam Makassar, Masjid Al Markaz, Asrama Haji Sudiang, Daya Grand Square, Kampus PIP Makassar, Universitas Negeri Makassar.

Kemudian Universitas Ciputra Centre Point of Indonesia (CPI) dan Hotel Four Points by Sheraton yang telah digelar 1-3 September 2021.

Kendati demikian, kuota vaksin dosis pertama juga tetap disediakan dalam vaksinasi ini.