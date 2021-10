Mark Minta Maaf FB, WA, IG Sempat Down 'Saya Tahu Betapa Anda Andalkan Layanan Kami Agar Terhubung'

TRIBUN-TIMUR.COM - CEO dan pendiri Facebook Mark Zuckerberg menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Sosok Mark Zuckerberg Minta Maaf lewat unggahan terbarunya di Facebook, Selasa (5/10/2021).

Pengguna di seluruh dunia mengeluhkan, Facebook down, instagram down, dan Whatsapp down sejak tadi malam

Ilustrasi aplikasi Facebook WA IG down

Keluhan Facebook WA IG down terjadi di seluruh dunia.

"Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger akan kembali online sekarang. Maaf atas gangguan hari ini -- Saya tahu betapa Anda mengandalkan layanan kami untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang Anda sayangi," kata Mark Zuckerberg dikutip tribun-timur.com dari akun resminya.

Unggahan ini dibuat dua jam lalu kurang lebih pukul 06.00 WIB

Di kolom komentar, sejumlah pengguna mengeluhkan WhatsApp masih down.

Adapun Facebook dan Instagram serentak pulih.

Mark membalas beberapa komentar dan memastikan seluruh produknya segera normal kembali dalam waktu cepat. Terutama WhatsApp.

Akibat jatuhnya layanan tiga aplikasinya, yakni Facebook, WhatsApp dan Instagram selama beberapa jam, kekayaan pribadi dari Mark Zuckerberg mengalami penurunan lebih dari 6 miliar dolar AS atau setara Rp 85,6 triliun.