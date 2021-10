Apa Penyebab Facebook, Instagram, dan WhatsApp Error atau Down pada Malam Ini?

TRIBUN-TIMUR.COM - Aplikasi media sosial Facebook dan Instagram serta aplikasi pesan instan WhatsApp dilaporkan sedang down atau error pada Senin (4/10/2021) malam ini.

Facebook dan Instagram tak bisa diakses, sedangkan WhatsApp tak bisa mengirimkan pesan instan.

Facebook, Instagram, dan WhatsApp kini berada dalam satu grup perusahaan.

Belum diketahui penyebab ketika aplikasi itu down atau error secara bersamaan.

Di media sosial Twitter, "WhatsApp", "#instagramdown", "Error", dan "Mark Zuckerberg" sedang menjadi trending topic.

"Instagram down, whatsapp down, hatimu jangan," demikian kicauan pemilik akun @radenrauf.



"O trending topics sobre o WhatsApp, Facebook e Instagram," demikian kicauan pemilik akun @makeafilms

"Me: WhatsApp, Facebook and Instagram are down. Professor: That's where Twitter comes in," demikian kicauan pemilik akun @ShankiAustine.(*)