CEO Ruang Guru Unggah Foto Bersama Sang Kekasih Sabrina Anggraini, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM - CEO Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara atau disapa Belva, memperkenalkan seorang perempuan bernama Sabrina Anggraini.

Dalam sebuah postingan di Instagram, Belva mengucapkan selama kepada Sabrina yang baru saja diterima di Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Penasaran dengan sosoknya? Simak profil Sabrina Anggaini berikut ini.

Profil Sabrina Anggraini

Profil Sabrina Anggraini. (Instagram/sabrinaanggraini)

Sabrina Anggraini adalah lulusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 2016.

Dilihat dari profil LinkedIn-nya, Sabrina memang penuh prestasi. Tak hanya lulus secara cumlaude, ia juga mendapat predikat Mahasiswa Berprestasi 1 di tingkat fakultas serta Mahasiswa Berprestasi 2 di tingkat universitas.

Ia juga memenangi berbagai ajang dan kompetisi, seperti misalnya Global Winner, Code For Resilience; 2nd Winner & Highest Online Presence Winner for 18th Sabah International Folklore Festival; Youth Ambassador for Jakarta Sister City Program to Seoul, South Korea; Winner of Best Public Safety App, AT&T Public Safety App Hackathon; Top 8 Best Innovations, Toyota On-Ramp Challenge 2014; Selected Representative of UBU ASEAN Cultural Festival in Ubon Ratchathani, Thailand; 1st Winner for XXII International Folklore Dance and Music Festival Prague Starts 2015; Stanford ASES (Asia-Pacific Student Entrepreneurship Society); dan Finalist at Young Social Entrepreneurs Programme.

Tak hanya berkutat pada kompetisi yang sesuai bidangnya, Sabrina Anggraini yang kini diketahui resmi berpacaran dengan Adamas Belva itu juga memenangkan beberapa ajang di luar bidang teknologi

Tahun 2019, Sabrina diberi kepercayaan sebagai Puteri Indonesia Riau. Kepribadian menawan berpadu hobi traveling membuatnya bisa tampil di layar kaca sebagai host Jejak Petualang.

Sama berprestasinya dengan sang kekasih, Sabrina juga mendirikan sebuah perusahaan bernama Natuno Design sejak 2019. Perusahaan ini bergerak di product design mulai dari web sampai aplikasi mobile.