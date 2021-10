RJI Sulsel Sukses Gelar Webinar, Bahas Strategi Peningkatan Peran Editor dan Reviewer Jurnal Ilmiah

Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia (RJI) Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan organisasi penggiat publikasi dan pengelolaan jurnal ilmiah, sukses menyelenggarakan Webinar pertama yang dilaksanakan secara Daring dengan tema kegiatan “How To Be a Good Editor and Reviewer Journal”, Sabtu (2/10/2021).

Materi webinar dibagi dua sesi, untuk sesi pertama dibawakan oleh Sultan (Editor in Chief Jurnal Retorika Terkareditasi Peringkat 2) dari Universitas Negeri Makassar dengan Materi “How to be a good Reviewer Journal?”.

Materi sesi kedua oleh Akbar Iskandar (Editor jurnal Nasional terakreditasi, Tim Jurnal LLDIKTI IX dan dari PT STIMIK AKBA) dengan materi “Strategi Peningkatan Peran Editor Jurnal Ilmiah”.

Kegiatan ini merupakan program kerja pengurus RJI Sulsel yang bertujuan untuk meningkatkan peran editor dan reviewer dalam proses pengelolaan jurnal ilmiah.

Sehingga memberikan dampak dan kontribusi terhadap reputasi jurnal.

kegiatan ini sebanyak 135 orang yang berasal dari Perguruan Tinggi di Indonesia.