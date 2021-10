Awalnya Berniat Bersihkan Sampah di Laut, Tak Tahunya Penyelam Ini Temukan Harta Karun 53 Koin Emas

Kompas.com/University of alicante

TRIBUN-TIMUR.COM - Niat hati ingin bersih-bersih laut, tapi apa daya, harta karun justru yang didapat.

Sebuah tim penyelam awalnya ingin membersihkan sampah di laut.

Tak tahunya penyelam di Spanyol menemukan harta karun 53 koin emas dan lainnya.

Penemuan harta karun bawah laut ini bermula dari kegiatan yang dilakukan saudara ipar Luis Lens dan Caesar Gimeno.

Mereka melakukan freediving di Laut Mediterania saat berlibur di Xabia, Spanyol.

Melansir The Times, dua penyelam ini sebenarnya hanya sedang mencoba membersihkan sampah di bawah laut.

Namun saat menyelam, mereka malah menemukan benda yang mengkilap menyerupai koin 10 sen.

Penyelam tersebut kemudian melaporkan penemuannya itu kepada pihak berwenang setempat, tim penyelam scuba dan arkeolog.

Hasilnya, mereka menemukan total 53 koin emas, tiga pagu, dan beberapa sisa yang terlihat seperti peti.

Para ilmuwan dari University Institute for Research in Archeology and Historical Heritage kemudian meneliti koin-koin tersebut.