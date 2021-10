Suki & Grill Kini Bisa Dinikmati di Grand Mall Maros, Harganya Hanya Rp75 Ribu/Orang

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Pengunjung Grand Mall Maros kini sudah bisa menikmati Suki dan Grill.

Suki dan Grill adalah masakan yang direbus dan dipanggang sendiri oleh konsumen.

Saguri menjadi salah satu outlet yang menawarkan All You Can Eat Korea yang berlokasi di Grand Mall Maros.

Pemilik Saguri, Dina Ramdani mengatakan, Saguri berasal dari nama orang tuanya yaitu Sangkala dan Lia disingkat Sagli.

Kkemudian diadopsi ke bahasa Jepang menjadi Saguri.

Restoran ini sebelumnya sudah ada, tapi kali ini disajikan dalam konsep yang lebih indah dan Instagramable.

"Saguri ini brand kami sendiri bukan franchise, namanya juga berasal dari singkatan nama orangtua yang kemudian diadopsi ke bahasa Jepang," ungkap Dina saat grand opening restoran Jumat (01/10/21)

Sasaran untuk makanan Korea Selatan ini tidak hanya untuk kalangan ekonomi menengah keatas, tapi juga untuk kalangan ekonomi kebawah.

Harga yang ditawarkan cukup murah jika dibandingkan dengan tempat suki & grill lainnya, yakni hanya Rp 79 ribu perorang.

"Sama seperti all you can eat yang lain, disini dihitung per jam. Tapi cukup murah dibanding tempat yang lainnya,"tuturnya.