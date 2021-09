MOTOR Plus Award 2021 Hadir via Online, Terdapat 29 Penghargaan dari 3 Nominasi

TRIBUN-TIMUR.COM - MOTOR Plus Award 2021 rangkai penghargaan untuk motor Indonesia per dua tahunan dan tahun ini masuk pandemic COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Industri otomotif merupakan salah satu industi yang terkena dampak langsung akibat pandemi Covid 19.

Berkurangnya penjualan berimbas pada berkurangnya jumlah produksi. Selama 2020 sampai Agustus 2021 produk terbaru yang diluncurkan dari produsen motor di Indonesia menurun jauh dibanding tahun 2019 dan sebelumnya.

Tapi, banyak usaha produsen motor di Indonesia memperkenalkan produk barunya dengan cara baru, lewat virtual. Menggelar event tanpa harus bertatap muka dengan konsumen dan komunitas. Usaha yang patut dihargai dengan kondisi yang terbatas karena pandemic.

Hal itulah yang membuat MOTOR Plus-Online.com sebagai media otomotif khusus roda dua yang paling berpengaruh di Indonesia kembali menghadirkan salah satu flagship eventnya, yaitu MOTOR PLUS Award (MPA) 2021.

Format MPA 2021 kali ini hadir secara online, yaitu live streaming dari Facebook Fan Page Tabloid MOTOR Plus pada hari Kamis, 30 September 2021 pukul 14.00 WIB.

“Adanya pandemi Covid-19 membuat redaksi semakin dekat dengan audience dan industri dengan membuat artikel yang sesuai dengan karakter pasar. Seolah tidak ada batas guna melewati masa sulit ini,” jelas Niko Fiandri, Manaing Editor MOTOR Plus-Online.com dan GridMotor.id

Motor Plus Award dua tahun lalu dan tahun ini sangat bisa jadi rujukan motor apa yang paling hemat. Motor yang paling hemat pengeluaran setahun pakai untuk perawatan, biaya bensin, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Motor yang paling hemat dari sisi harga berbanding teknologi dan fitur yang ada di motor. Hemat saat motor dijual kembali setelah dipakai setahun.

MPA 2021menyuguhkan total 29 penghargaan, terdiri atas 14 penghargaan untuk kategori The Best Buy, 3 penghargaan untuk The Best Resale Value dan 12 Penghargaan untuk The Best Total Cost Of Ownership. Awarding kali ini juga memberikan penghargaan kepada motor listrik, sebagai salah satu pemenang. Penilaian kali ini menghadirkan motor-motor yang keluar di rentang tahun 2019 – 2021.

Dengan menghadirkan tema ‘No GAP`di MPA 2021 ini, mengajak seluruh audience dan insan industri otomotif roda 2 untuk selalu update dan selalu bersemangat guna melewati masa-masa sulit ini.

“Melalui motor-motorpilihan di MOTOR Plus Award 2021 ini, kami bisa memberikan acuan bagi konsumen dan industri, sehingga bisa memberikan ruang untuk saling mengisi sehingga produk-produk bisa diterima oleh pasar dan membuat pasar roda 2 kembali bergairah seperti sebelum pandemic” tegas Niko Fiandri lagi. (*)

29 PENGHARGAAN DARI 3 NOMINASI

The Best Buy

1. Bebek Low Entry

2. Bebek Medium Entry

3. Matic Low Entry

4. Matic Medium

5. Matic Medium High

6. Sport 20-30 juta

7. Sport 30-40 juta

8. Sport 40-50 juta

9. Sport 50-60 juta

10. Sport 60-80 juta

11. Sport 80-100 juta

12. Sport 110-150 juta

13. Matic 60-80 juta

14. Motor listrik



The Best Resale Value

1. The Best Resale Value Kategori Bebek

2. The Best Resale Value Kategori Skutik

3. The Best Resale Value Kategori Sport



The Best Total Cost Of Ownership

1. Bebek Low Entry (Rp 15 juta-Rp 20 juta)

2. Bebek Medium Entry (Rp 20 juta-Rp 30 juta)

3. Matic Low Entry (Rp 15 juta-RP 20 juta)

4. Matic Medium (Rp 20 juta-Rp 30 juta)

5. Matic Medium High (Rp 30 juta-Rp 40 juta)

6. Matic Premium (Rp 60 juta-Rp 85 juta)

7. Sport Low Entry (Rp 20 juta-Rp 30 juta)

8. Sport Medium (Rp 30 juta-Rp 40 juta)

9. Sport Medium High Entry (Rp 40 juta-Rp 50 juta)

10. Sport High Entry (Rp 50 juta-Rp 80 juta)

11. Sport Premium (Rp 80 juta-Rp 100 juta)

12. Sport (Rp 110 juta-Rp 150 juta)