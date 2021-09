28 Kepala Sekolah Ikuti Pameran Karya Inovasi di Maros

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Dinas Pendidikan Kabupaten Maros bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS) menggelar pameran karya inovasi calon pengawas sekolah Kabupaten Maros.

Pameran tersebut diselenggarakan di Grandtown Hotel, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (29/09/2021).

Pameran gelar karya inovasi ini adalah proses akhir dari diklat calon pengawas.

Kepala Dinas Pendidikan, Takdir menjelaskan pameran inovasi gelar karya ini adalah bentuk dari hasil pelaksanaan diklat selama dua bulan.

"Ini adalah inovasi masing-masing kepala sekolah yang menjadi peserta diklat, inovasi ini juga sebagai hasil karya dari pembelajaran mereka selama kurang lebih dua bulan," katanya.

Takdir juga sangat kagum dengan hasil karya yang dipamerkan oleh para peserta.

Menurutnya, karya yang dihasilkan benar-benar menjadi implementasi proses pembelajaran yang efektif dan efesien.

Sebelum pameran hasil karya ini, peserta diklat telah melalui beberapa tahapan.

Kadir menjelaskan, ada empat tahap yang harus dilalui oleh para peserta, yakni On the Job Training I (OJT I), In Service Training I (IST I), On the Job Training II (OJT II), dan In Service Training II (IST II).

"Peserta diklat berasal dari 28 kepala sekolah, 1 dari TK, 19 dari SD, dan 8 dari SMP, kesemuanya ini telah melalui OJT I, IST I, OJT II, dan tahap akhir IST II," jelas Kadir.