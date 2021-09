Utang Indonesia Capai Rp6.625 Triliun, Jika Dibagi Jumlah Penduduk Setiap Orang Tanggung Rp24 juta

TRIBUN-TIMUR.COM - Indonesia kini sedang terlilit utang dengan jumlah fantastis.

Kementerian Keuangan telah mencatat, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 mencapai Rp 6.625,43 triliun.

Jika dibagi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa, maka setiap orang Indonesia menanggung Rp 24.337.675.

Melansir kontan.id, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir bulan laporan sebesar 40,85 persen.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, rasio utang pada bulan Agustus 2021 tersebut sudah memprihatinkan.

“Posisi utang tersebut sudah lampu merah. Bukan tak mungkin, rasio utang pada PDB bisa meningkat ke depannya.

Bahkan, kekhawatirannya bisa naik hingga lebih dari batas 60% PDB,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (27/9/2021).

Bhima mewanti-wanti, dengan kondisi saat ini yang pemerintah masih butuh anggaran jumbo untuk penanganan pandemi dan butuh untuk menambal defisit anggaran, bisa-bisa rasio utang bisa melebar ke 70 persen PDB hingga 80 persen PDB dalam 2 hingga 3 tahun ke deapn.

Potensi tersebut juga didukung dengan mulai normalisasi kebijakan moneter (tapering off) The Federal Reserve (The Fed) di tahun 2022. Tapering off ini akan melemahkan nilai tukar rupiah dan bahkan inflasi.

Tak hanya itu, bisa saja ini akan memicu kenaikan suku bunga utang. Kalau suku bunga utang naik, maka beban bunga utang di tahun depan bahkan bisa lebih berat dari tahun ini.