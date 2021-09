Gantikan Andi Rizal Mallarangeng, Erwin Aksa Jadi Waketum Golkar Bidang Penggalangan Strategis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tokoh Bugis Erwin Aksa mendapat amanah baru dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Politisi berlatar pengusaha itu ditunjuk jadi wakil ketua Umum DPP Golkar Bidang Penggalangan Strategis.

Ia menggantikan Andi Rizal Mallarangeng.

Sebelumnya Erwin Aksa menjabat ketua DPP Bidang Perindustrian.

Erwin Aksa mengatakan jabatan baru itu merupakan langkah Golkar melakukan perubahan yang cepat untuk perbaikan organisasi.

"Penggalangan strategis berfungsi untuk mempekuat sinergi ormas-ormas dalam Partai Golkar," kata Erwin Aksa saat dihubungi Tribun Timur, Selasa (28/9/2021).

Erwin Aksa merupakan salah satu pebisnis ternama asal Sulawesi Selatan.

Ia pernah menjabat ketua Uumum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Memimpin perusahaan sejak muda dengan hasil yang positif, Erwin Aksa meraih sejumlah penghargaan.

Antara lain Young Entrepreneur of The Year 2009, Asia Pacific Entrepreneur Award (APEA) 2009 dan Finalis Ernst&Young (EY) Entrepreneur of The Year 2010.