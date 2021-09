Politeknik Bosowa Sambut 52 Mahasiswa Baru, Disiapkan Hadapi Revolusi Industri 4.0

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Politeknik Bosowa (Polibos) menyambut 52 mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022, Senin (27/9/2021) pagi.

Penyambutan mahasiswa baru digelar di Aula Polibos, Jalan Kapasa Raya No.23 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Gelaran ini merupakan kegiatan awal bagi mahasiswa baru sebelum memulai perkuliahan.

52 mahasiswa baru dibekali materi pengenalan tentang lingkungan kampus, menyelenggarakan orientasi studi dan pengenalan kampus.

Politeknik Bosowa mengusung tema "Be smart and innovative start from a great attitude and profesional minds in indistrial".

Para mahasiswa baru dibeli pendidikan awal selama lima hari dengan berbagai aktivitas penyuluhan.

Seperti pengelanan kehidupan kampus merdeka, pengenalan program studi, pengenalan organisasi mahasiswa.

Selanjutnya ada pengenalan budaya 3S, ice breaking atau games, lingkungan sehat kampus.

Pencegahan perundungan kekerasan, peduli lingkungan kampus, pengenalan program PKM, mitigasi bencana lingkungan kampus, bela negara, hingga outbond di Pantai Indah Bosowa.

Pelaksanaan kegiatan orientasi hari pertama dibuka oleh Ketua Panitia Potensial Dewi Andriani S.ST Par ., M.Par, lalu dilanjutkan oleh Direktur Politeknik Bosowa Alang Sunding S.ST ., M.Par.