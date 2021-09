Oka Antara Jadi 'Bulan-bulanan' Fans Ikatan Cinta Setelah Teror Keluarga Aldebaran dan Andin

TRIBUN-TIMUR.COM- Aktor Oka Antara ikut membintangi sinetron Ikatan Cinta.

Aktor ganteng ini menjadi sosok antagonis baru.

Saat membintangi sinetron Ikatan Cinta, bintang film Ayat-ayat Cinta ini membagikan kisahnya usai membintangi sinetron Ikatan Cinta bersama Arya Saloka dan Amanda Manopo.

Sayangnya peran itu malah membuat Oka jadi 'musuh' penggemar sinetron itu.

Akting Oka Antara di sinetron tersebut tampaknya berhasil membuat penonton emosi.

Alhasil banyak Fans Ikatan Cinta garis fanatik yang langsung menyerbunya di Instagram.

"Kenapa peran antagonis di Ikatan Cinta langsung di serang emak-emak? Kan cuma peran," curhat Oka Antara di Twitter, Jumat (24/9).

Curhatan Oka itu pun langsung mendapatkan beragam respons dari pengguna Twitter lain.

"Sabar ommmFolded handsRolling on the floor laughingdulu kevin hiller as angga juga begitu sebelum sekarang menjadi idola emak emak dan warga paguyuban. Dia juga pernah menjadi musuh publik wkwk," tulis @@sheynaaaa***.

"Sabar2 ya mas.. semua peran di sana emg abis di serang emak2 ;")," komentar @at__roo***.