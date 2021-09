Lagi Ramai dan Viral Mantan Presiden SBY Sentil Penegakan Hukum di Era Jokowi, Gara-gara Demokrat?

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendadak jadi perbincangan.

Tiba-tiba SBY menyinggung soal penegakan hukum saat ini di era Presiden Jokowi.

Apa yang memantik mantan orang berpengaruh di Indonesia ini?

SBY jadi orang nomor satu Indonesia selama 10 tahun 2004-2014.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuliskan cuitan di akun Twitternya @SBYudhoyono terkait persoalan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Pertama, ia mengungkapkan perumpamaan bahwa uang dapat membeli banyak hal, tetapi tidak seluruhnya.

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan," kata SBY dalam akun Twitternya, Senin (27/9/2021).

Dikutip Kompas.com yang telah mendapat izin dari DPP Partai Demokrat untuk mengutip cuitan SBY tersebut.

Lebih lanjut, SBY dalam cuitan yang sama juga mengungkapkan bahwa dirinya masih percaya pada integritas para penegak hukum.

"Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," tulis Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.