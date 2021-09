Dua Dekade Fakultas Farmasi UMI Gelar Temu Alumni hingga Seminar Internasional

Keterangan foto: Seminar Internasional Fakultas Farmasi UMI ‘Empowering Natural Products on Drugs Discovery and Development’, Senin (27/9/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) genap berumur 20 tahun atau dua dekade.

Fakultas unggulan di UMI ini terus menebar manfaat bagi masyarakat dan menciptakan alumni dengan sumber daya tinggi.

Perayaan dua dekade yang terhitung sejak 26 September 2001.

Fakultas Farmasi UMI menggelar sejumlah kegiatan produktif bagi dosen, mahasiswa hingga para alumninya.

Kegiatan ini mengangkat tema besar ‘The Celebration The 2nd Dekade Farmasi UMI’ dengan mengangkat tema ‘Reflecting On 20 Years Of Existence And Contribution Of Pharmacy UMI’.

Dekan Fakultas Farmasi UMI Rachmat Kosman menyebutkan, sederet kegiatan itu diantaranya, celebration, diskusi ilmiah, pengabdian pada masyarakat.

Kemudin temu alumni, kegiatan kemahasiswaan, hingga zikir bersama dan seminar internasional.

“Semangat yang ditanamkan oleh perintis fakultas farmasi adalah semangat kemandirian yang hingga hari ini dipegang teguh oleh generasi pelanjut,” tegas Rachmat Kosman, via rilis ke tribun-timur.com, Senin (27/9/2021).

Salah satu darisekian banyak kegiatan ini yang paling menarik adalah even Seminar Internasional.

Seminar ini mengambil tema ‘Empowering Natural Products on Drugs Discovery and Development’ yang menghadirkan 5 pembicara dari berbagai Negara.

“Jadi kelima Negara itu adalah Denmark, Japan, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Dan peserta juga berasal dari berbagai Negara,” sebut Rachmat Kosman.

Semenetara itu, mewakili Rektor UMI, Wakil Rektor IV Dr. KH Zain Irwanto, MA, menggambarkan bagaimana para mahasiswa mampu mengimbangkan kecerdasar inteletual dan kecerdasan spiritual.

Dirinya menegaskan kepada seuruh sivitas akademika Fakultas Farmasi UMI untuk menularkan kebaikan dan prestasiprestasi yang diraih kepada fakultas lainnya di UMI.

“UMI maju karena fakultas fakrmasi maju, UMI maju karena apoteker maju. Karena itu ada prinsip prinsi jamaah dann terbuka,” tegasnya.

“Berharap kepada seluruh elemen farmasi, untuk memajukan bersama UMI untuk maju ke level internasional,” harapnya.