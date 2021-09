Curi Ponsel, Tiga Pemuda Bantaeng Ditangkap di Jeneponto

Tim Resmob Polres Jeneponto menangkap tiga terduga pencuri ponsel. Ketiganya berisial IS (28), IJ (24) dan AM (21).

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Tim Resmob Polres Jeneponto menangkap tiga terduga pencuri ponsel. Ketiganya berisial IS (28), IJ (24) dan AM (21).

Ketiga terduga pelaku berasal dari Kabupaten Bantaeng dan korbannya, Basri (48) beralamat di Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.

Terduga pelaku ditangkap di Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Minggu (26/9/2021) malam.

Penangkapan dipimpin langsung Kanit Resmob Aipda Abd Rasyad dibackup Resmob Bantaeng yang dipimpin oleh Kanit Resmob Bripka Basyiruddin.

Hal ini diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Jeneponto, Iptu Andri Kurniawan.

Peristiwa pencurian terjadi pada Senin09 Agustus 2021 lalu. Pelaku masuk melalui pintu depan counter milik korban.

Atas peristiwa ini korban tidak menerima dan melaporkannya ke Mapolres Jeneponto kemudian ditindak lanjuti.

Saat itu juga pihak kepolisian mendapatkan Informasi dan serangkaian penyelidikan dan mengetahui keberadaan pelaku sedang berada di Bantaeng.

"Kemudian tim langsung menuju lokasi dan di back up tim Resmob Polres Bantaeng. yang diamankan pertama adalah IS tanpa ada perlawanan kemudian terduga pelaku di introgasi dan dirinya mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan IJ dan AM," ujarnya via rilis yang diterima, Senin (27/9/2021) siang.

Pada saat ke tiga orang terduga pelaku ditangkap kemudian di bawah menuju ke Polres Jeneponto namun dalam perjalanan salah satu terduga pelaku melarikan diri.

Saat melarikan diri IS diberi tembakan peringatan sebanyak tiga kali yang tidak dipedulikan sehingga polisi memberikan tembakan terarah.

"Tim melakukan tindakan tegas dan terukur menembak terduga pelaku dan mengenai kaki sebelah kanan dan kiri dan akhirnya terduga pelaku terjatuh dan berhasil diamankan," ucapnya.

Adapun barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah, 1 buah handphone merk Vivo Y12s, 1 buah handphone merk vivo Y1s, 2 buah handphone merk nokia, 1 unit sepada motor.

Laporan Kontributor Tribun Jeneponto, Rakib