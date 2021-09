Tim Sepakbola Sulsel Hadiri Anniversary ke-4 The Maczman Papua, Daeng Kahar: Kami All Out di PON XX

the Maczman zona Papua

Ketua The Maczman zona Papua, Daeng Kahar, bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, dan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Papua hadir dalam perayaan Anniversary ke-4 The Maczman zona Papua di Pantai Hamadi, kota Jayapura, Papua, Minggu (26/9/2021). The Maczman zona Papua akan memberikan dukungan penuh kepada kontingen Sulsel di PON XX Papua.