IAI Sulsel Peringati World World Pharmacist Day Bareng Kru Tribun Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan (PD IAI Sulsel) peringati World Pharmacist Day bersama kru Tribun Timur.

Peringatan sekaligus syukuran yang dibarengi pemotongan tumpeng di Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Minggu (26/9/2021).

Untuk diketahui World Pharmacist Day (WPD) jatuh pada 25 September 2021.

Adapun tema WPD tahun ini yakni “Pharmacy: Always trusted for your health” atau “Apoteker: Selalu terpercaya bagi kesehatan Anda”.

Ketua PD IAI Sulsel, Prof Gemini Alam mewakili pengurus memotong tumpeng secara simbolis dan menyerahkan kepada tim redaksi Tribun Timur.

Ia berharap di peringatan tahun ini, Indonesia dapat mandiri secara nasional khususnya dibidang farmasi.

Terlebih di dalam upaya mengatasi pandemi.

"Kemandirian bahan baku obat yang selama ini kebanyakan diimpor dari luar negeri sehingga ini menjadi harapan kita di Indonesia, agar kita keluar dari ketergantungan impor bahan baku obat dan obat itu sendiri," katanya.

Ia juga berharap para apoteker di Indonesia dapat terus menjaga, melayani dan memberikan edukasi tentang obat ke masyarakat.

"Semoga kita betul-betul saling bahu membahu dalam mendukung. Juga terlibat mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19," pungkasnya.(*)