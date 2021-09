GenBI Kembali Menyelenggarakan Meet The Mentoor 3

Nurul Fitrah (Citizen Reporter) melaporkan dari Makassar.

Demi menghubungkan anggota GenBI Wilayah Sulawesi Selatan, kini Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) membawakan program kerja yaitu (Genbi Meet The Mentor) dengan tema “Connecting GenBI Sul-Sel to Learn & Grow with The Mentor” yang di laksanakan secara daring via Zoom, Minggu 26/09/2021.

Program kerja Meet The Mentor 3 ini merupakan series terakhir, dari rangkaian Meet The Mentor, dimana Series 1 membahas tentang Career Planning, Series 2 membahas tentang Cv Writing Tips dan pada hari ini Series ke 3 membahas tentang LinkeIn Hacks & Interview 101.

Kegiatan ini Menghadirkan pemateri-pemateri yang hebat yaitu Emmmanuelia Reika (Senior Partnership & Event Specialist Nusatalent) dan Raudah Sabila (Founder Kita Progresif Profesional MC & Recruiter).

Pembukaan di awali dengan laporan ketua panitia Rezky Indah Lestari yang mengemukakan tujuan dan harapannya atas terlaksananya kegiatan ini

“Series ke 3 Meet The Mentor LinkeIn Hacks & Interview 101 ini di adakan guna meningkatkan pengetahuan teman-teman GenBI SulSel ataupun teman-teman umum untuk menggunakan LikeIn serta tatacara Interview yang baik sebegai pengembangan personal dan profesionalitas sebelum memasuki dunia kerja dan bersiap menghadapi era 5.0”

Kemudian dilanjutkan sambutan ketua wilayah GenBI Sul-Sel Baso Patisangguru yang mengemukakan makna tema yang diusung sekaligus membuka acara secara resmi.

” Jadi ada dua subtema pada hari ini yang di mana LikeIn ini adalah sebuah plafon atau media social yang dapat kita gunakan untuk menemukan pekerjaan internship yang tepat serta memperkuat hubungan profesional antara HRD dengan kita,. Selain itu kita juga di ajarkan bagaiamana caranya tips-tips Interview ”

Setelah itu masuklah pada sesi pemaparan pemateri oleh kedua narasumber yang membahas secara detail terkait LinkeIn Hacks dan tips-tips Interview ”

Usai Pemaparan dari kedua pemateri tersebut dilakukan sesi tanya jawab bagi pasa peserta, kemudian pemberian kuis kahoot sebagai penutupan dari paparan pemateri dan di akhiri dengan penutupan oleh MC.