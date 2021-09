BNI Wilayah 07 Makassar - Kadin Sulsel Bantu UMKM Tingkatkan Ekspor

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - BNI Wilayah 07 Makassar (Sulsel-Sulbar-Sultra-Maluku) kembali bersinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Kunjungan dari rombongan Kadin Sulsel dalam rangka diskusi dalam rangka memajukan ekspor dan mengenal lebih dekat dengan BNI Xpora di ruang Xpora BNI Kantor Wilayah 07 Jl Jenderal Sudirman Makassar, Jumat (24/9/2021).

Adapun rombongan KADIN yang turut hadir dalam kunjungan ini adalah Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Agrobisnis H. M. Natsir Kalla, Wakil Ketua Bidang Lingkugan Hidup H Makmur Mingko, Wakil Ketua Bidang Jasa Keuangan dan Dana Sarana Firdaus Deppu dan Wakil Ketua Bidang Jasa Perbankan, Fiskal dan Finansial Sukmawati Sinrang yang disambut langsung oleh Wakil Pemimpin BNI Wilayah 07 Bagus Ardhani Sutoyo serta beberapa perwakilan pegawai BNI lainnya.

Wakil Pemimpin BNI Wilayah 07 Bagus Ardani Sutoyo menuturkan, BNI menyambut baik kedatangan rombongan KADIN keruang Xpora ini.

"Kami sampaikan bahwa Xpora ini ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis dengan menawarkan beragam layanan digital yang bisa digunakan oleh pelaku UKM dari berbagai tingkatan, mulai dari yang masih merintis hingga yang siap memperluas pasar dan dapat diakses dengan bebas oleh semua pelaku UMKM lewat domain Xpora.id atau langsung mengunjungi Ruang Xpora di BNI Makassar," ujarnya dalam rilis yang diterima Tribun, Sabtu (25/9/2021).

"Fasilitas dan layanan BNI Xpora juga sebagai one stop solution untuk mendukung aktivitas bisnis UMKM agar mudah mengakses layanan terkait ekspor, memberikan solusi dan layanan komprehensif bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya menuju UMKM Go Global, Go Digital, dan Go Productive" tambah Bagus Ardhani

"Dari agenda kunjungan Xpora hari ini kami berharap agar kedepannya pelaku UMKM di Sulsel memiliki daya saing yang tinggi untuk dipasarkan lokal maupun pasar global dengan produk yang lebih bervariasi dan memberikan dampak positif pada perkembangan pasar UMKM berbasis ekspor," tutup Bagus Ardhani.