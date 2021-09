FOTO: The Coffee Bean & Tea Leaf TSM Hadirkan Hampers The Perfect Gift

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Staf The Coffee Bean & Tea Leaf Trans Studio Mall Makassar sedang memperlihatkan hampers The Perfect Gift berisi cookies Almond, Choco Chip dan Triple Choco juga tumbler, Kamis (2392021). Pengunjung dapat menikmati diskon 50% dengan menggunakan Kartu Kredit Bank Mega termasuk di tenant The Coffee Bean & Tea Leaf. tribun timurmuhammad abdiwan