Foto Drone Anjungan Baru Milik Pemkot Makassar yang Terletak di Kawasan CPI

Kondisi tambahan anjungan losari yang berada dilahan CPI terekam menggunakan kamera drone, Di Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Rabu (2292021). Sebelumnya pihak CPI telah berkomitmen dan menandatangani perjanjian bahwa lahan seluas 3,3 hektar di kawasan CPI tersebut diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar yang rencananya, lahan bernilai Rp16 triliun tersebut akan dipakai Pemkot Makassar untuk membangun New Balai Kota. Namun menurut Walikota Danny Pomanto bahwa Central Point of Indonesia (CPI) sudah tidak berguna lagi bagi Makassar. Hal itu setelah Pj Wali Kota Makassar sebelumnya, Iqbal Suhaeb mencabut Memorandum of understanding (MoU) antara Pemkot dan CPI. Olehnya, sebagai wali Kota Makassar, Danny Pomanto akan mengambil langkah hukum dan akan menggugat pihak CPI. TRIBUN TIMURSANOVRA JR