FOTO: Aneka Promo Menarik di Culture Fashion Week TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Pengunjung sedang memilih pakaian di salah satu booth pada pameran Culture Fashion Week bertempat di Atrium Metro, Trans Studio Mall Makassar, Kamis (2392021). Ada banyak promo yang ditawarkan 15 brand fashion selama pameran seperti Buy 2 Get 1 Free juga diskon up to 70% sampai dengan 25 September 2021. tribun timurmuhammad abdiwan