Selamat! LinkAja Raih 9 Penghargaan di Ajang Contact Center World Awards 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - LinkAja berhasil memborong sembilan penghargaan dalam Contact Center World Awards 2021, Rabu (22/9/2021).

Sembilan penghargaan tersebut yakni meraih predikat Gold untuk kategori Korporasi sebagai Best Crisis Management Campaign, Best Help Desk, Best Home/ Remote Agent Program, Best Improvement Award – External Consulting/ Training Service dan Best Incentive Scheme.

Sementara untuk kategori Individu, LinkAja berhasil meraih predikat Gold sebagai Best Contact Center Operational Manager serta Best Contact Center Support Pro-HR.

Tak sampai di situ, LinkAja pun meraih predikat Silver pada kategori Best Analyst dan predikat Bronze pada kategori Best Contact Center Supervisor

Prestasi ini semakin diperkuat dengan pencapaian lain di ajang yang sama, dimana LinkAja secara korporasi juga berhasil meraih penghargaan The DREAM Team.

Penghargaan didasarkan pada akronim DREAM, yang merupakan singkatan dari Develop, Reward, Energize, Appreciate dan Motivate.

Penghargaan ini diberikan pada perusahaan yang mengedepankan pelatihan, pendidikan dan rencana karir untuk membantu para karyawannya agar bergerak maju di suatu perusahaan.

Direktur Utama LinkAja, Haryati Lawidjaja mengaku bangga meraih penghargaan di kancah Internasional melalui Contact Center World Awards 2021.

Penghargaan tersebut pun dipersembahkan untuk seluruh pengguna LinkAja.

“Kengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami,” katanya via rilis ke tribun-timur.com.