Pantas Namanya Semakin Eksis, Kebiasaan Amanda Manopo Ini Tidak Pernah Berubah Sejak 8 Tahun Lalu

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejak namanya melambung melalui perannya di sinteron Ikatan Cinta, sosok Amanda Manopo tidak pernah sepi dari sorotan.

Dikira bakal sombong karena sudah menjadi terkenal, nyatanya perilakunya ini dinilai buat Amanda Manopo bisa tetap eksis didunia hiburan.

Perilakunya itu bahkan mendapat pujian

Dan ternyata kebiasaan itu tak pernah berubah selama 8 tahun.

Hal itu diungkap Fifi Linawaty, seorang eksekutif produser melalui akun Instagram pribadinya @fifilinawaty belum lama ini.

Fifi mengatakan, Amanda Manopo sering datang ke lokasi syuting tepat waktu.

"Tanda buat @amandamanopo , jam 6 lebih sudah di lokasi disaat kami dan crew blm datang, Sejak 8 th sudah menjadi talent iklan hingga menjadi artis sinetron terfavorite saat ini," tulisnya.

Totalitas Amanda Manopo dipuji (INSTAGRAM)

Keseriusan Amanda dalam bekerja itulah yang menjadikannya sukses seperti sekarang ini.

Sikap Amanda ini yang membuat banyak orang terutama penggemar Ikatan Cinta semakin mengagumi sosoknya.

@lalafelicia07 The best actress, best attitude mang manda