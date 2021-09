Memilah Sampah Menabung Emas, Program Pegadaian Ajak Anak-Anak Menjadi Pahlawan Lingkungan

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR – Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan kegiatan Memilah Sampah Menabung Emas pada bulan Juli lalu, kini PT Pegadaian Persero kembali menyelenggarakan kegiatan serupa dengan target peserta adalah anak-anak usia sekolah berusia 7-18 tahun.

Sesuai dengan nama kegiatan, yakni Memilah Sampah Menabung Emas for Kids, setiap anak-anak yang membawa Sampah ke Bank Sampah Binaan Pegadaian berhak mendapatkan kesempatan untuk membuka Tabungan Emas secara gratis dan memperoleh bingkisan spesial.

Kepala Bagian Pengembangan Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kantor Wilayah VI Makassar Awal Ma’ruf, menyebutkan kegiatan MSME for Kids ditujukan untuk menumbuhkan kebiasaan baik bagi anak-anak, yakni memilah sampah dan menabung.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak anak-anak untuk menjadi Pahlawan Lingkungan dengan belajar bagaimana cara memilah sampah yang benar. Sehingga nantinya, mereka akan terbiasa untuk melakukan kegiatan memilah sampah dan menjaga lingkungan di sekitar mereka. Selain itu, kami juga ingin memperkenalkan kebiasaan menabung melalui produk Tabungan Emas," katanya.

Kegiatan MSME For Kids secara serentak dilaksakan mulai hari ini di 7 Bank Sampah the Gade Clean and Gold yang tersebar di beberapa Area Kanwil VI.

Di Kota Makassar sendiri ada 2 lokasi Bank Sampah yakni di Manggala dan di Jalan Kumala, sedangkan sisanya ada di Labukkang Pare-Pare, Bulukumba, Kendari, Palopo, dan Ambon.

Awal juga menambahkan bahwa proses pengumpulan sampah boleh dilakukan secara berkala sampai jumlah sampah yang dikumpulkan senilai Rp 50.000. Untuk nilai tukar sampah nilainya beragam disesuaikan dengan jenisnya.

Contohnya sampah plastik yang memiliki nilai tukar Rp 3000/kg, sehingga dibutuhkan sekitar 17 kg sampah plastik untuk mencapai nilai Rp 50.000.

Selain memperoleh free pembukaan tabungan emas, anak-anak yang sudah berhasil mengumpulkan sampah dengan nilai tukar minimal, juga akan mendapatkan bingkisan hampers dari Pegadaian yang berisi botol air minum (tumblr), sedotan aluminium, dan handsanitizer.

Pegadaian Kanwil VI Makassar telah menyiapkan 350 bingkisan yang sudah terbagi di masing-masing Bank Sampah.(*)