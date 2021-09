Tim Voli Pantai Putri Sulsel Jaga Kecepatan dan Motivasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim voli pantai putri Sulawesi Selatan (Sulsel) terus latihan jelang bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Latihan dilaksanakan di lapangan voli pasir, Kompleks PPLP, Sudiang, Kota Makassar.

Tim voli pantai Sulsel menurunkan dua atlet terbaiknya di PON XX Papua yakni, Sri Ratna S dan Widya Rahayu Pertiwi.

Pelatih tim voli putri Sulsel, Safari mengatakan, persiapan jelang keberangkatan pada 28 September fokus kepada menjaga hasil latihan selama ini.

"Kita saat ini menjaga kecepatan, pola pertandingan, semangat dan motivasi. Jangan sampai turun. Semoga tetap kondisi terbaik sampai pertandingan," katanya saat ditemui di sela latihan, Selasa (21/9/2021).

Safari mengaku, persiapan atletnya agak terganggu karena tidak ada try out dilakukan akibat dari pandemi Covid-19. Kendati demikian hal sama turut dirasakan tim provinsi lain.

Padahal, menurut dia, try out sangat penting untuk mengetahui kelemahan dan melakukan evaluasi.

Oleh karena, ia menyiasati dengan try in melawan tim voli lokal, seperti tim voli lokal putra Pra Porprov Wajo.

"Dengan tidak adanya try out pasti terganggu, tapi semua tim begitu. Semua karena pandemi. Padahal try out sebagai ajang evaluasi," ujarnya.

"Kita siasati dengan try in. Cuma atmosfer pertandingan kita tidak dapat," sambungnya.