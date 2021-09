Shopee Beri Tips 10 Rahasia Kebahagiaan Ibu dan Anak di Tengah Pandemi

Dalam rangkaian kampanye 10.10 Brands Festival yang berlangsung dari hingga 10 Oktober 2021, Shopee Indonesia mengadakan acara BincangShopee yang mengusung tema Rahasia Kebahagiaan Ibu & Anak di Tengah Pandemi. BincangShopee ini digelar melalui platform Zoom, Selasa (21/9). Hadir sebagai narasumber antara lain Mona Ratuliu (Celebrity Mom), Samanta Elsener, MPsi (Psikolog Anak dan Keluarga), serta Zita Marissa (Owner Igluu Official Shop), yang akan berbagi cerita dan berdiskusi mengenai pentingnya peran ibu dalam menciptakan hubungan yang lebih bahagia dengan anak di tengah masa pandemi.

Jakarta, Tribun- Saat ini, seorang ibu dituntut untuk memiliki strategi yang tepat untuk dapat menjaga kedekatan dengan anaknya.

Untuk itu, dalam rangkaian kampanye 10.10 Brands Festival yang berlangsung dari hingga 10 Oktober 2021, Shopee Indonesia mengadakan acara BincangShopee yang mengusung tema Rahasia Kebahagiaan Ibu & Anak di Tengah Pandemi.

BincangShopee ini digelar melalui platform Zoom, Selasa (21/9).

Hadir sebagai narasumber antara lain Mona Ratuliu (Celebrity Mom), Samanta Elsener, MPsi (Psikolog Anak dan Keluarga), serta Zita Marissa (Owner Igluu Official Shop), yang akan berbagi cerita dan berdiskusi mengenai pentingnya peran ibu dalam menciptakan hubungan yang lebih bahagia dengan anak di tengah masa pandemi.

Dalam kesempatan tersebut Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia Daniel Minardi yang juga hadir menuturkan, situasi pandemi yang penuh tantangan ini membuat kita harus terus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru seperti bekerja dari rumah, membeli kebutuhan dari rumah, dan berekreasi di rumah juga."

"Berangkat dari pemahaman tersebut, BincangShopee kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh ibu di Indonesia mengenai pentingnya menjaga hubungan yang bahagia antara ibu dan anak di tengah pandemi. Peran ibu yang menjadi sangat krusial saat ini mengharuskan para ibu untuk berpikir jauh lebih kreatif dan luas dalam mengatur strategi agar kedekatan dengan anak dapat tetap terjaga. Shopee berharap inisiatif yang kami hadirkan dalam merayakan kemeriahan kampanye 10.10 Brands Festival ini dapat senantiasa mendukung seluruh pengguna, khususnya dalam memberikan akses yang lebih mudah terhadap rangkaian produk kebutuhan mereka secara efektif dan efisien dari rumah," ujarnya.

"Saya pribadi senang sekali dapat ikut berpartisipasi dalam acara BincangShopee 10.10 Brands Festival kali ini, yang telah mengusung topik mengenai ibu dan anak. Kita semua tahu bahwa saat ini, ibu dituntut untuk memiliki kesabaran serta kesadaran penuh untuk dapat lebih meluangkan waktu bonding dengan anak," ujar Mona Ratuliu.

"Sehingga, walaupun harus berhadapan dengan situasi pandemi di masa muda, anak tetap bisa tumbuh di lingkungan yang aman dan nyaman dengan kebutuhan emosional dan cinta kasih yang terpenuhi. Kedepannya, saya harap kehadiran Shopee dapat senantiasa membantu pemenuhan kebutuhan para penggunanya dengan lebih mudah dari rumah, tak terkecuali bagi para ibu di Indonesia," tambahnya.

“Dalam rangka memeriahkan kampanye Shopee 10.10 Brands Festival, Igluu Official Shop turut hadir dalam fitur ShopeeMALL di aplikasi Shopee, untuk menawarkan berbagai produk dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau, yang dapat digunakan untuk mengasah kreativitas anak serta menjalin hubungan yang lebih bahagia antara ibu dengan anak di rumah," ujar Zita Marissa, Owner of Igluu Official Shop menambahkan

"Selain itu, kami juga akan memberikan penawaran menarik s/d 50% di puncak kampanye Shopee 10.10 Brands Festival pada tanggal 10 Oktober 2021 mendatang. Jadi, catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan ya, moms!" tambahnya.