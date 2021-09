Penanganan Covid-19 RI Dipuji Bank Dunia, Denny Siregar: Semoga Jadi Pelajaran Buat AHY dan Demokrat

TRIBUN-TIMUR.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar terkait penanganan Covid-19 Indonesia yang dipuji Bank Dunia.

Dalam cuitannya, Denny Siregar menyentil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat.

Denny Siregar berharap pencapaian pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 yang berjalan lancar tersebut bisa menjadi pelajaran bagi AHY dan Partai Demokrat.

"Ga ada tepuk tangan, ga ada penghargaan, ga ada piagam. Semua berjalan lancar, tanpa harus ada pujian berlebihan.

Semoga ini jadi pelajaran buat @AgusYudhoyono dan @PDemokrat bagaimana seharusnya negara berjalan. Belajar dulu dewasa, baru pimpin negara.," tulis Denny Siregar lewat akun Twitter @Dennysiregar7, Selasa (21/9/2021) pukul 11.45 siang.

Cuitan Denny Siregar disertai link artikel CNN berjudul Wow! Penanganan Covid RI Dipuji Pejabat Bank Dunia.

Dilansir dari artikel tersebut, melandainya kasus Covid-19 di Indonesia nyatanya mendapatkan pujian beberapa pihak. Salah satu yang memuji penanganan pandemi RI adalah Bank Dunia.

Dalam sebuah artikel yang berjudul "Indonesia has passed 100 million COVID-19 vaccine doses. What can we learn?", Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen menjelaskan bahwa RI telah berhasil menangani pandemi dengan dua cara yang sangat efektif.

Kahkonen menjelaskan bahwa Indonesia berhasil membangun sebuah persepsi bahwa vaksinasi yang cepat mampu memitigasi efek dari infeksi Covid-19. Hal ini membuat Indonesia mampu menyuntikkan 100 juta dosis vaksin corona hingga saat ini.

"Sementara kekurangan vaksin global telah menjadi masalah utama bagi negara-negara lain, Indonesia telah mampu mengamankan pasokan yang stabil dan secara signifikan meningkatkan program vaksinasinya," ujarnya dikutip dari blog worldbank, Senin (20/9/2021).