Kepada Venna Melinda, Desy Ratnasari Ungkapkan Ingin Nikah Lagi, Ini 4 Kriteria Calon Suaminya

TRIBUN-TIMUR.COM - Politisi PAN, Desy Ratnasari masih menyimpan keinginan untuk menikah. Namun, Desy punya kriteria untuk pasangannya kelak.

Yang pertama, Desy Ratnasari mengaku tidak ingin memiliki pasangan yang lebih muda.

Alasannya, Desy Ratnasari tidak ingin pada saat mengobrol kesannya seperti adik dan kakak.

"Can you imagine, muda, terus kemudian misalnya single, abis itu belum punya anak, oh my god.. nanti ibunya stres ngeliat. Dikenalin misalnya, mom kenalin sama Desy Ratnasari. Hah? janda dua kali, udah umur sekian, udah ini, udah oh capek. Dari pada kita sakit ngedengerin gitu kan, mendingan ngukur diri kita, lihat aja nanti," beber Desy Ratnasari, dikutip dari kanal YouTube Venna Melinda Channel, Selasa (21/9/2021).

Kepada Venna Melinda, Desy Ratnasari juga membeberkan kriteria yang kedua dan ketiga.

Yakni seagama dan asyik untuk diajak mengobrol.

"Karena belum tentu semua orang bisa klik diajak ngobrol. Nah, itu bisanya kalau sudah dibuktikan gitukan maksudnya bergaul, ketemu gitu. Karena nanti pada akhirnya satu visi misi gak ya, dalam prinsip hidupnya akan ketahuan," ucap Desy Ratnasari.

Desy Ratnasari. (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

Tidak hanya itu, Desy Ratnasari rupanya juga masih punya kriteria ke empat.

Meskipun kini berkecimpung dalam dunia politik, perempuan berusia 47 tahun ini tidak berkeinginan mempunyai calon pendamping seorang politikus.

"Tapi beneran Des, bukannya politikus semuanya sudah stabil?" tanya Venna Melinda.

"Gak ah, maksudnya I don't know, not my choice," jawab Desy Ratnasari.