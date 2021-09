Connecting GenBI Sul-Sel Gelar Event to Learn & Grow with The Mentor

“Connecting GenBI Sul-Sel to Learn & Grow with The Mentor” yang di laksanakan secara daring via Zoom, Minggu 19/09/2021. Mo

Demi menghubungkan anggota GenBI Wilayah Sulawesi Selatan kini Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) kembali melanjutkan program kerja yaitu (Genbi Meet The Mentor – CV Writing Tips) dengan tema “Connecting GenBI Sul-Sel to Learn & Grow with The Mentor” yang di laksanakan secara daring via Zoom, Minggu 19/09/2021.

Moderator dipimpin oleh Armirayanti dan host oleh Wahyunur , dan ada sekitar 230 lebih peserta yang hadir, di antaranya anggota GenBI. Serta dihadiri langsung oleh Ketua GenBI Wilayah Sulawesi Selatan Baso Patisangguru.

GenBI Meet The Mentor – CV Writing Tips merupakan program kerja lanjutan dari GenBI Meet The Mentor - Career Planning yang di gelarkan minggu lalu, program kerja ini lebih membahas tentang bagaiamana tips dalam membuat CV

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk menghubungkan anggota GenBI Wilayah Sulawesi Selatan dengan para professional yang ahli di bidang Personal Branding dan CV untuk pengembangan potensi personal maupun professional sebagai bekal memasuki dunia kerja dan bersiap menghadapi era society 5.0

Pembukaan di awali dengan laporan ketua panitia Nur Aisyah Safitri yang mengemukakan harapanya agar teman teman dapat menembangkan tingkat personal dan profesionalitas diri era 5.0.

Kemudian dilanjut sambutan oleh ketuaWilayah GenBI Sul-Sel Baso Patisangguru, yang mengemukakan makna dari tema yang diusung, sekaligus membuka acara secara resmi.

“ Tema kali ini GenBI Sul-Sel to Learn & Grow with The Mentor selaras dengan tema kali ini dengan tema kali ini yakni visi dan misi kami di kepengurusan meningkatkan kapabilitas dan potensi minat anggota genbi, pada webinar hari ini sangat bermanfaat buat kita semuah karena kita nanti diajarkan bagaimana cara membuat CV yang menarik sehingga berguna dalam dunia kerja”

Dalam kegiatan ini menghadiri dua pemateri yang hebat , materi pertama di bawakan oleh Wahyudi ONG (Hr Hecruites at Zenius ) dan Pemateri kedua oleh Dwi Kartika Sari (XL Future Leaders Program Leader ), usai pemaparan dari kedua pemateri yang secara detail membahas tentang personal Branding dan Tips membuat CV dilakukan sesi tanya jawab bagi pasa peserta, kemudian pemberian kuis kahoot sebagai penutupan dari paparan pemateri dan di akhiri dengan penutupan oleh MC.

(Nurul Fitrah Ilham)