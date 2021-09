Dinas Lingkungan Hidup Jeneponto Gandeng 22.000 Ribu Relawan Bersih-bersih Sampah

TRIBUN-TIMUR COM JENEPONTO - Dinas Lingkungan Hidup bersama ribuan relawan melakukan aksi bersih-bersih sampah di beberapa lokasi.

Hal ini di ungkap oleh panitia pelaksana kegiatan, Abdul Rahmat yang juga selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.

Ia menjelaskan bahwa World Cleanup Day merupakan aksi bersih-bersih yang dilaksanakan serentak dalam satu hari bersama 180 negara di dunia.

World Cleanup Day Indonesia diperkenalkan oleh Let’s Do It Indonesia pada tahun 2014, tepat setelah Let’s Do It Asia Conference di Cebu, Filipina

Abdul Rahmat menyebut Let’s Do It Indonesia yang merupakan organisasi di bawah naungan Let’s Do It World Movement yang menggandeng berbagai komunitas.

Sehingga dalam komunitas terbentuk suatu organisasi core team nasional.

Tujuan memimpin aksi clean up terbesar di dunia yang didasari oleh semangat persatuan berbagai latar belakang komunitas dan juga pihak lainnya.

Sebelumnya aksi World Cleanup Day di Indonesia telah sukses dilaksanakan dari tahun 2018-2020 kemarin.

Ia menceritakan pada 19 September 2020, dengan menggandeng Kemenkomarves melalui kampanye gerakan indonesia bersih dan KLHK gerakan nasional pilah sampah.

Sampah tersebut diambil dari rumah telah kembali membawa Indonesia memimpin aksi clean up terbesar diantara 180 negara lainnya yang terlibat dengan tema bersatu untuk indonesia bersih

"WCDI menjadi momentum persatuan bagi masyarakat Indonesia lebih khusus masyarakat Jeneponto untuk membawa perubahan dan dampak dalam kepedulian terhadap lingkungan," ujar Abdul Rahmat via rilis yang diterima Tribum Timur.com, Sabtu (18/9/2021) sore.

Sementara, Kadis Lingkungan Hidup M. Basuki Baharuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini di laksanakan secara serentak di seluruh Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Jeneponto.

Kegiatan ini melibatkan peserta dan relawan sebanyak 22.000 orang dengan rangkiaan kegiatan diskusi lingkungan oleh tim Cord WCD Jeneponto, penanaman lohon dan aksi bersih-bersih dan pilah sampah dari rumah.

Laporan Kontributor Tribun Jeneponto, Rakib.