4 Drama Korea Terbaru Bulan September, BIN Sampai Ikut Biayai dan Sponsori Drakor The Veil

TRIBUN-TIMUR.COM- Pada pertengahan bulan ini, sudah tayang lagi drama korea terbaru di bulan September 2021.

Nah, Drama Korea akan tayang yakni Yumis Cells di tvN, kemudian The Veil (MBC), One the Woman (SBS) dan Squid Game (Netflix).

Yumi's Cells" menjadi salah satu drama yang layak direkomendasikan karena Kim Go Eun dan Ahn Bo Hyun didapuk sebagai pasangan utama.

Kim Go Eun sudah tak perlu diragukan kemampuan aktingnya lewat sederet drama populer.

Aktris kelahiran tahun 1991 itu menjadi pemeran utama dalam proyek "Cheese in the Trap", "Guardian: The Lonely and Great God" atau "Goblin", "The King: Eternal Monarch", "Tune in for Love" dan masih banyak lagi.

Sedangkan untuk Ahn Bo Hyun, "Yumi's Cells" adalah drama pertama di mana sang aktor menjadi pemeran utama.

Baca juga: Ini Investasi Aktor Drama Korea Hyun Bin Hingga Jadi Kaya Melintir

Namun kemampuan akting Ahn Bo Hyun sudah sangat diakui publik terutama saat dirinya memerankan karakter jahat di "Itaewon Class".

Kemudian, Drama Korea The Veil, adalah kerja sama MBC dengan Badan Intelijen Negara Korea Selatan.

BIN Korea Selatan ini turut memberikan saran dan sponsor selama pembuatan drama.

The Veil adalah project khusus yang menandai ulang tahun ke-60 stasiun televisi MBC.