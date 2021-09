BNI WIlayah 07 dan Dinas Perdagangan Sulsel Sinergi Tingkatkan Ekspor UMKM

MAKASSAR - BNI Wilayah 07 (Sulsel-Sulbar-Sultra-Maluku) kembali bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melalui Kunjungan dari rombongan pejabat Kementrian Perdagangan di ruang Xpora BNI Kantor Wilayah 07 dalam rangka Kurasi Event Trade Expo Indonesia untuk mendorong kinerja ekspor nasional ditengah pandemi Covid-19, Selasa, 14 September 2021.

Adapun rombongan pejabat yang turut hadir dalam acara ini adalah Bapak Dr. H. Ashari Fakhsirie Radjamilo M.Si Selaku Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak I Dewa Nyoman Mahendrajaya Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, dan beberapa pejabat Kementrian Perdagangan yang disambut oleh Pemimpin BNI Wilayah 07 Bapak Hadi Santoso, Perwakilan Tim Xpora BNI Kantor Pusat ibu Ibu Erwita Triana Dewi serta perwakilan pegawai BNI lainnya.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan meeting secara virtual antara Pemimpin BNI Wilayah 07, Kepala Dinas Perindag dan staff Kementrian Perdagangan dengan BNI KCLN Hongkong untuk untuk mengagendakan pertemuan Antara UMKM di Kota Makassar dengan diaspora di Hongkong.

Pemimpin BNI Wilayah 07 Hadi Santoso menuturkan bahwa "BNI menyambut baik apa yang menjadi ide/gagasan Kementrian Perdagangan dan Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan International khususnya ekspor pelaku usaha UMKM, dimana sebagai Bank BUMN, BNI juga memiliki tanggung jawab dalam membantu memberikan layanan kepada UMKM untuk dapat menjangkau dan mengakses pasar ke luar negeri melalui program BNI Xpora"

"Fasilitas dan layanan BNI Xpora sebagai one stop solution untuk mendukung aktivitas bisnis UMKM agar mudah mengakses layanan terkait ekspor, memberikan solusi dan layanan komprehensif bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya menuju UMKM Go Global, Go Digital, dan Go Productive dengan kelebihan layanan berupa kemudahan akses layanan transaksi perbankan dan kebutuhan permodalan, peningkatan kapabilitas SDM dan akses jaringan serta pemasaran keluar negeri" Tambah Hadi Santoso

"Dari agenda kunjungan Xpora hari ini kami berharap agar kedepannya pelaku UMKM di Sulsel memiliki daya saing yang tinggi untuk dipasarkan lokal maupun pasar global dengan produk yang lebih bervariasi dan memberikan dampak positif pada perkembangan pasar UMKM berbasis ekspor" Tutup Hadi Santoso.