Penyerang Sayap Friska Womsiwor Hengkang dari PSM, Pilih Berlabuh ke Persijap Jepara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Friska Womsiwor dikabarkan hengkang dari PSM Makassar.

Penyerang sayap asal Papua ini bergabung ke klub Liga 2 Persijap Jepara.

Kepergian pemain yang memiliki kecepatan dan kelincahan ini diketahui dari unggahan akun instagram Persijap Jepara @persijap_jepara.

Dalam unggahan tersebut memperlihatkan video aksi Friska Womsiwor dalam membobol gawang lawannya disertai dengan keterangan.

"Here we go. Please welcome Friska Womsiwor. Done deal, ayo kasih salam Jap untuk keluarga baru, Friska Womsiwor, sang mutiara hitam dari tanah Papua," tulisnya Senin (13/9/2021).

Pemain berusia 26 tahun ini bergabung ke PSM sejak Jumat (5/6/2021). Klub yang dibela sebelum PSM yakni Persela Lamongan.

Kepergian Friska Womsiwor dari klub kebanggaan masyarakat Sulsel sudah diprediksi oleh beberapa pihak.

Apalagi mantan pemain Persipura ini tak diboyong oleh Pelatih PSM, Milomir Seslija ke Pulau Jawa untuk mengarungi Liga 1.

Tentu sebagai pemain yang masih muda, Friska Womsiwor butuh jam bermain untuk mengembangkan karir.

Di PSM, pemain bertinggi 170 centimeter ini kalah bersaing dengan nama seperti Yakob Sayuri, Ilham Udin Armaiyn, Yance Sayuri, Rizky Eka Pratama dan Saldi Amiruddin.